Spotify ambitionne de devenir le champion du podcast

Avec ces acquisitions, Spotify ambitionne de devenir, à la fois, le premier producteur de podcasts et la principale plateforme pour les créateurs de podcast. Gimlet apportera à Spotify son studio de podcast avec des capacités dédiées au développement IP, à la production et à la publicité. Anchor apportera sa plateforme d'outils pour les créateurs de podcast et sa base de créateurs.

"Ces acquisitions vont considérablement accélérer notre cheminement pour devenir la principale plateforme audio du monde, donner aux utilisateurs du monde entier l'accès au meilleur contenu de podcast, améliorer la qualité de notre expérience d'écoute et améliorer la marque Spotify", a déclaré, à Business Wire, Daniel Ek, Spotify. co-fondateur et PDG.

Les transactions devraient être clôturées au premier trimestre de 2019.