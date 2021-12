Spotify : "Podcast Ratings" pour noter les podcasts

Cette nouvelle mise à jour donne aux auditeurs une première indication de la popularité d’un podcast et offre une superbe opportunité pour accroître la fanbase de l’émission. En s'appuyant sur les fonctionnalités interactives de Spotify, Ratings permettra aux créateurs d'avoir une vue d'ensemble de leurs résultats - des informations qu'ils pourront utiliser de manière productive en demandant plus de feedback aux utilisateurs - favorisant ainsi toujours plus de proximité entre les créateurs et les fans.

Les auditeurs et les créateurs pourront accéder à Podcast Ratings sur tous les marchés à travers le monde où les podcasts sont disponibles (à l'exception de la Turquie et de la Russie).