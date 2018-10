Splilmer Radio, la passion de la musique électro

Comment créer une webradio de musique électro sans proposer le même programme que tous ses confrères ? Pas forcément facile de se différencier. Pourtant Mourad Achir, compositeur et passionné de musique, a trouvé la solution : se renouveler plus que les autres, être plus que jamais à l'affût des dernières nouveautés : ne pas suivre le mouvement mais tout faire pour être précurseur.Un pari ambitieux mais en passe d'être réussi avec Splilmer Radio, radio créée et diffusée via la plate-forme Radionomy