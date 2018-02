Spiderwebradio : le rock dans tous ses états

Comment offrir un programme neuf et différents sans vraiment se couper des vrais fans de rock ? Il faut savoir habilement mélanger les genres. Sur Spiderwebradio , diffusée par Shoutcast, tous les types de rock ont leur place qu'il s'agisse de rock alternatif, indépendant, moderne. Et les jeunes talents totalement inconnus côtoient dans la programmation les titres les plus "famous" des Rolling Stones. "Nous avons toujours encouragé les groupes indépendants à envoyer leurs titres tout en conservant une partie de diffusion plutôt mainstream, explique Al Matchett. Plutôt habile en termes d'image comme de programmation.