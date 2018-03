Sony commercialise un nouvel autoradio multimédia

En plus de générer la puissance de sortie 4 x 55 W (la plus élevée de ce segment de produit), cet autoradio multimédia est doté du circuit Extra Bass qui élimine le bruit du moteur et reproduit un son limpide quel que soit le volume. Les 2 modes de renforts de basses vous permettent d'obtenir des réglages de graves délicats ou plus musclés, au gré de votre humeur. Le DSO (Dynamic Stage Organizer) vous permet également de profiter d’une optimisation du son unique vous donnant l’impression que des enceintes se trouvent littéralement devant vous. L'égaliseur à 10 bandes (EQ10) avec 10 préréglages permet un réglage simple et efficace de la fréquence pour créer divers environnements d'écoute. Comparé aux autoradios conventionnels double DIN, son châssis arrière plus plat offre plus d’espace en-dessous et facilite la gestion des câbles lors de l'installation.

Le modèle XAV-AX205DB sera proposé au prix d’environ 600€ et disponible à partir de mai 2018 dans toute l'Europe.