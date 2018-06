Sony annonce vouloir accompagner le passage au DAB+

"Sony soutient le développement du DAB+ et propose des produits compatibles depuis ses débuts en Europe. Aujourd’hui la gamme du constructeur est la plus large et la plus étoffée du marché avec plus de 30 références offrant le DAB+, allant du poste de radio portable, au radio réveil, à la chaîne hi-fi jusqu’à l’autoradio. Sur le segment des radios portables, plus de 40% de l’offre Sony est compatible DAB+" explique un communiqué de la marque.

Les produits de la gamme offrent un son plus intense, enveloppant et de haute qualité, un large écran LCD pour l’affichage d’informations complètes sur le programme écouté et un design épuré et coloré pour se fondre dans chaque intérieur.