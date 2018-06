Sleep Radio comme son nom l'indique !

"John Watson est le premier à admettre que ses talents de DJ mettent les gens en veille. Heureusement pour lui, c'est le but" rapporte The Guardian . "Au cours des quatre dernières années, Watson, qui vit dans le petit township néo-zélandais de Te Aroha, a été diffusé dans le monde entier. Mais au lieu de rechercher un auditoire engagé, Watson veut que ceux qui écoutent sa station s'endorment littéralement. Et ils le font" fait remarquer le quotidien. "Même à la radio, vous écoutiez de la musique relaxante, essayant de vous endormir et, tout d'un coup, une publicité arrivait, vous criant d'acheter quelque chose" se souvient John du haut des ses 62 printemps. L'animateur sexagénaire a fait des recherches sur la musique et sur la façon de créer une webradio. Sleep Radio était née.