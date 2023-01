Slate Podcasts, studio numéro un en France en 2022

Les programmes originaux de Slate Podcasts ont connu une progression record de leur audience durant l'année écoulée. "Le monde devant soi," avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon, présenté par Christophe Carron, qui décrypte chaque vendredi l'actualité politique, internationale comme française, a totalisé plus d'un million de téléchargements dans le monde en 2022. Diffusé un mercredi sur deux, "Mansplaining", le podcast de Thomas Messias qui interroge les masculinités, a quant à lui atteint les 930 000 téléchargements en 2022. Cela a également été une année remarquable pour les deux podcasts d’Anaïs Bordages et Marie Telling : "Peak TV" et "AMIES". Les saisons s'enchaînent et fidélisent une communauté de passionnés de plus en plus importante.