Skyrock partenaire du film Black Panther

Sorti le 14 février, Skyrock est fière d’être le partenaire du film Black Panther qui suscite "un réel engouement à travers le monde". Skyrock s’est investi à travers une campagne radio et digitale, la mise en place d’un jeu dans 'Le Morning de Difool" relayée en presse et en offrant 400 places exclusives à ses auditeurs pendant plus de deux semaines.

L’événement Black Panther continue sur Skyrock à travers la diffusion de deux titres du Black Panther album : "All The Stars" de Kendrick Lamar feat SZA et et "Prey For Me" de Kendrick Lamar feat The Weeknd.