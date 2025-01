Skyrock, leader des radios musicales en Île-de-France

Skyrock conforte également sa position en tant que première radio des 13-34 ans et première radio privée des 13-59 ans. Ce succès est porté par ses émissions phares, comme "Le Morning de Difool", qui attire chaque matin 271 000 auditeurs, ou encore "Planète Rap", leader sur sa tranche horaire avec une audience en hausse de 10 000 auditeurs par rapport à la période précédente.

Le week-end, Skyrock continue de briller avec des records : 413 000 auditeurs le samedi et 420 000 le dimanche, confirmant sa place de leader régional.

Au-delà des ondes, Skyrock renforce son influence sur le digital, totalisant 29 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, dont 9.3 millions sur TikTok et 7.3 millions sur YouTube, la consacrant comme la première radio sur ces plateformes.