Skylegend fête sa première année d'existence

Ce sont pas moins de 4 000 titres qui sont actuellement diffusés en automation depuis la plateforme Vestaradio. Ce programme cède sa place tous les soirs à l'émission "Total dance" qui permet, entre 19h et 21h, de retrouver les titres les plus joués, essentiellement entre 1987 et 1995. Chaque samedi, Skylegend diffuse en simultané le Skymix de Radio Aline "avec le traitement de son de 1989, certifié authentique par les créateurs de Skyrock" précise la webradio. Son site internet, skylegend.fr , a entièrement refait peau neuve. Plusieurs podcasts des émissions d'époque "Max Party" et "Skydance" mais aussi les dernières infos de la station, et un menu d'actualité people, insolite et consacré aux geeks sont aussi proposés. Chaque jour, Skylegend totalise plus de 6 000 auditeurs dont 1 300 en connexions uniques selon l'équipe.