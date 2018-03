Six candidats à la présidence de Radio France

Dans le cadre de la procédure de nomination à la présidence de Radio France dont les modalités ont été définies dans une résolution publiée le 14 février dernier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a procédé à l’ouverture des plis et a déclaré recevables les candidatures de Jérôme Batout, Bruno Delport, François Desnoyers, Guillaume Klossa, Christophe Tardieu et Sibyle Veil . Deux autres candidatures ont été écartées pour non-respect des critères de recevabilité. Les projets stratégiques relatifs à ces candidatures seront publiés aujourd'hui mardi et la liste des candidats auditionnés sera publiée le 4 avril.