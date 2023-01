Signature d'une convention entre l'Arcom et le ministère de l'Éducation nationale

Ce partenariat, qui s’inscrit dans la continuité des conventions signées par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec la Hadopi en 2019, et avec le CSA en 2020, vise à renforcer l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, à développer des actions éducatives communes et à mobiliser les réseaux de chaque institution[1] afin de faire connaître et d’accroître l’impact des actions menées en matière d’EMI.

En effet, devant l’évolution rapide des usages des jeunes, il est nécessaire de renforcer la place de l’éducation aux médias et à l’information à l’école. Ce renforcement se traduit par les enseignements, qui se trouvent dans les programmes scolaires, mais aussi par des actions partenariales avec les professionnels de la presse et des médias.