Scam : un livre blanc pour la création sonore

D'abord, pour un partage de la valeur équitable (clarifier le régime juridique de la diffusion sonore pour un partage de la valeur avec tous les acteurs de la chaîne de création). Ensuite, pour un écosystème vertueux (mettre en place des outils fiscaux affectés et donner une définition aux "œuvres sonores"). Puis, pour une meilleure protection des auteurs de la création sonore (afin de sécuriser les droits d'auteur et mieux protéger les auteurs). Enfin, pour une implication des décideurs français et européens (créer une régulation des médias sonores et rendre éligible la création sonore aux soutiens de l’Union européenne).Ce nouveau livre blanc intitulé "Création sonore, pour un écosystème pérenne" est accessible ICI