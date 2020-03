Saooti signe un contrat cadre avec Les Indés Radios

Ce contrat cadre avec la société Saooti pour l’exploitation de ces podcasts prévoit l'hébergement, la publication automatisée des podcasts vers les plateformes audio (Apple, Deezer, Spotify, Google, …) et enfin la monétisation par l’insertion de publicité lors de leur écoute. Les stations.adhérentes des Indés Radios ont pu commencer à souscrire à l’offre Saooti dès ce mois de février à des conditions préférentielles. Ce nouveau dispositif accompagnera les stations des Indés Radios dans leur déploiement digital, en démultipliant leurs audiences (web et applications mobiles), au-delà de leur site, et en les monétisant. "Ces audiences numériques viendront conforter la présence numérique des Indés Radios, 3e groupe le plus écouté en ligne selon les dernières données de l’ACPM" explique un communiqué.