Samsung lance Samsung Podcasts

Samsung Podcasts a en effet été conçu pour offrir aux utilisateurs des smartphones et tablettes Galaxy un accès simple et rapide à leurs podcasts préférés. Par ailleurs, la rubrique "recommandations" met en avant les dernières nouveautés et les podcasts les plus écoutés qui seraient susceptibles de les intéresser. En collaboration avec Acast et d’autres grands partenaires de podcasting, les auditeurs français pourront désormais profiter de plus de 3 000 podcasts. Des partenariats locaux viennent enrichir cette offre, avec notamment Slate.fr, Choses à Savoir, Prisma Media, Louie Media, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, Paradiso Media et Bababam.

Samsung O réunit émissions TV, jeux, actualités et maintenant podcasts au sein d’une seule application préinstallée sur les appareils Samsung Galaxy lancés en 2021.