Salon de la Radio et de l'Audio Digital : jour J moins 1

Un Salon de la Radio et de l'Audio Digital au pas de charge durant trois journées. Ouverture des portes, ce jeudi matin avec notamment la venue de Roch-Olivier Maistre, président du CSA. Et, puis, les rendez-vous (masterclass, ateliers, keynotes, tables rondes, conférences, cérémonies, concerts...) vont s'enchaîner à un rythme particulièrement soutenu jusqu'à samedi à 16h.Cette année, ce sont 183 exposants (un record) qui seront rassemblés à l'Espace Charlie Parker de la Grande Halle de la Villette dont 19 exposants allemands (l'Allemagne et l'Autriche sont les deux pays à l'honneur en 2020).Il vous reste quelques heures pour télécharger votre badge d'accès gratuit ( ICI ) afin d'assister à cette 16e édition qui s'annonce comme un grand cru !