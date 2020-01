Salon de la Radio : 8 100 visiteurs et une durée de visite en hausse de +20%

Il faut dire que les nouveautés proposées cette année aux visiteurs avaient toutes les raisons de les séduire avec 183 exposants (+13% vs 2019), dont 50% d'internationaux ; et avec le nouvel Audio Classroom, l'espace POD.Village, le Muzicenter Discovery, un pavillon Allemand, un pavillon DAB+,.... Il y avait également cette année un peu plus de 200 conférences, présentations et masterclasses sur des thématiques de plus en plus variées comme la publicité, l'innovation, l'audio digital avec plus de 400 intervenants venus de l'Europe entière notamment d'Allemagne et d'Autriche, les deux pays à l'honneur ; sans oublier les Grands Prix Radio et le concours des jeunes talents.





L'Italie sera le pays à l'honneur de la prochaine édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital (European Radio Show). Cette 17e édition se déroulera les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 janvier 2021, toujours à la Grande Halle de La Villette Paris-19e.