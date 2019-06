SACD : lancement du dispositif Podcast Natif

Soucieuse d’accompagner les auteurs et autrices dans leur exploration de nouveaux formats, la SACD développe depuis deux ans des soutiens aux auteurs de podcasts avec le Fonds Podcast Natif créé avec France Culture et dans son partenariat du Paris Podcast Festival dans lequel elle remet des Prix. Aujourd’hui, elle poursuit son soutien à la création de podcasts, oeuvres radiophoniques en pleine croissance, en proposant le Dispositif Podcast Natif SACD, nouvelle aide à l’écriture destinée à accompagner les auteurs et autrices dans la création de séries originales diffusées sur les plateformes consacrées aux podcasts.