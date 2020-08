Revoir la conférence de rentrée de Radio France

"Cette année plus qu’aucune autre, une chose compte : la contribution positive de notre service public à la société. C’est là notre raison d’être, qui trouve tout son sens dans des périodes de crises comme celle que nous traversons. Cette nouvelle saison réussit le difficile équilibre entre continuité et changement. Le monde d’aujourd’hui n’est plus tout à fait celui d’hier mais pas encore tout à fait celui de demain. À Radio France, nous prenons le parti de l’écrire pour et avec nos auditeurs" a rappelé Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.