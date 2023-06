Replays : un mois de mai record pour RMC

L'émission "L'After Foot" enregistre 15.9 millions de téléchargements de podcasts et arrive en tête du Top 30 des marques podcasts les plus écoutées en mai 2023. La station place aussi 3 autres émissions dans le Top 12 : "Le Super Moscato Show" en 7e position avec 4.3 millions de téléchargements, "Rothen s’enflamme" en 9e position avec 3.7 millions de téléchargements et "Les Grandes Gueules" en 12e position avec 2.8 millions de téléchargements.

Par ailleurs, deux émissions enregistrent des fortes progressions : "Rothen s’enflamme" avec une hausse de 33% en un an (3.7 millions de téléchargements) et "Apolline Matin" qui enregistre une hausse de 46% en un an (796 000 téléchargements).

Enfin, les podcasts natifs de RMC Sports totalisent 670 000 téléchargements.