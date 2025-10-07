Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales

Le pôle "hits" reste fortement assumé. NRJ affiche 89% de nouveautés (récurrents : 5 %, golds : 6%), avec une programmation 2020 à 97% et une exposition Top 40 à 77%. Côté genres, le mix combine pop/rock 26 %, dance 21%, groove/RnB 10% et rap 8% ; la part francophone atteint 40% (international : 60%). Skyrock pousse son ADN rap (56%) avec 85% de nouveautés (récurrents : 4%, golds : 11%) et une dominante 2020 (91 %). Fun Radio reste la référence dance (63 %), très “neuf” (75 % de nouveautés ; récurrents : 5%, golds : 19%) et quasi intégralement 2020 (87%), pour une exposition Top 40 à 67%. Ces trois antennes assument un cycle court et très contemporain, avec un poids francophone plus élevé chez Skyrock (63%) que chez Fun (24 %) et NRJ (4%).