Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales

Le pôle "hits" reste fortement assumé. NRJ affiche 89% de nouveautés (récurrents : 5 %, golds : 6%), avec une programmation 2020 à 97% et une exposition Top 40 à 77%. Côté genres, le mix combine pop/rock 26 %, dance 21%, groove/RnB 10% et rap 8% ; la part francophone atteint 40% (international : 60%). Skyrock pousse son ADN rap (56%) avec 85% de nouveautés (récurrents : 4%, golds : 11%) et une dominante 2020 (91 %). Fun Radio reste la référence dance (63 %), très “neuf” (75 % de nouveautés ; récurrents : 5%, golds : 19%) et quasi intégralement 2020 (87%), pour une exposition Top 40 à 67%. Ces trois antennes assument un cycle court et très contemporain, avec un poids francophone plus élevé chez Skyrock (63%) que chez Fun (24 %) et NRJ (4%).
Les musicales resserrent leur ligne tout en gardant de la profondeur catalogue
Europe 2 équilibre pop/rock 32%, dance 22% et groove/RnB 12%, avec 48% de nouveautés (15% récurrents, 36% golds) et une base 2020 à 67% (2010 : 18 %, 2000 : 13%). La part francophone y est 28% (international : 71%). RTL2 reste très pop/rock (75%) et "catalogue récent" : 39% de nouveautés, 6% récurrents, 55% golds ; répartition décennale : 2020 48%, 2010 15%, 2000 11%, 1990 14%, <1990 12% ; francophone 35% (international : 64%). RFM se positionne adulte, pop/rock 34%, variété française 28% ; 17 % de nouveautés (4% récurrents, 80% golds) et forte profondeur : <1990 44% (1990 : 28%, 2000 : 5%, 2010 : 2%, 2020 : 21%). Ces trois stations arbitrent entre fraîcheur et réassurance par les golds, avec une place significative du répertoire francophone chez RTL2 (35%) et RFM (35%).
Douceur, golds et voix françaises en soutien
Chérie FM mêle groove/RnB 30%, pop/rock 22%, variété française 21% ; elle privilégie les golds 79% (nouveautés : 18%, récurrents : 4 %). Les décennies 2000 pèsent 46% (2020 : 25%, 2010 : 15%, 1990 : 14%), avec 34% de titres francophones (international : 65%). Nostalgie pousse au maximum son cœur de promesse : golds 95% (nouveautés : 5%) et <1990 85% (1990 : 10%, 2000 : 0%, 2010 : 0%, 2020 : 5%). Côté genres, variété française 41% et pop/rock 24% ; francophone 47% (international : 53%). Deux stratégies apaisées et très lisibles, centrées sur la familiarité.
Des marques de niche assumées
M Radio reconfirme son positionnement 100 % francophone (international : 0%) avec variété française 80% ; golds 71% (nouveautés : 22%, récurrents : 7%) et un panachage décennal étalé (2020 33%, 2010 12%, 2000 16%, 1990 14%, <1990 24%). Radio FG porte la bannière dance 86%, très 2020 (83%) et très "neuf (61% de nouveautés ; récurrents : 15%, golds : 24%) ; la langue est très internationale (83%, francophone : 7 %, instrumental : 10%), avec un taux d’exclusivités 69%.
Radio Nova cultive l’éclectisme (pop/rock 34%, groove/RnB 27%, rap 15%, dance 14%) et un haut niveau d'éditorialisation : nouveautés 40% (récurrents : 9%, golds : 51%), 2020 52% et taux d’exclusivités 73% ; la part francophone reste minoritaire (13%, international : 85%, instrumental : 3%). Trois promesses claires, complémentaires sur le marché.
Service public urbain et humour-rock : des cas à part
Mouv’ se distingue par un très fort rap 52% (groove/RnB : 31%), 64% de nouveautés (récurrents : 13%, golds : 23%) et un ancrage 2020 81%. L’équilibre francophone/international est 50/50. À l’opposé, Rire & Chansons reste une musicale "spéciale" (format humour/rock), pop/rock 82%, golds 79% (nouveautés : 11%, récurrents : 10%), décennal étalé (2020 27%, 2010 26%, 2000 26%, 1990 15%, <1990 5%) et une programmation très internationale 91% (francophone : 9%). Deux propositions singulières qui élargissent l’offre.
neuf vs. catalogue, français vs. international
Le panorama Yacast dessine des frontières nettes. Côté fraîcheur, NRJ (89%), Skyrock (85 %), Fun (75%) et FG (61%) tirent la nouveauté, quand Nostalgie (golds 95%), RFM (80%), Chérie (79%) et Rire & Chansons (79%) s’appuient sur le catalogue. Sur la langue, M Radio se singularise à 100% francophone, Skyrock est majoritairement francophone (63%), quand FG (83%) et Nova (85%) restent très internationaux.
Enfin, la spécialisation de genre reste un marqueur fort : dance chez Fun et FG, rap/urban chez Skyrock et Mouv’, variété française très présente chez M Radio et Nostalgie, pop/rock structurant chez RTL2, RFM et Europe 2. Autant de positionnements lisibles qui, mis bout à bout, composent une offre radio-musicale très segmentée à la rentrée 2025.
