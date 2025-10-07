La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 7 Octobre 2025 - 07:20

Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales


Notez


Le Focus Rentrée Radio 2025 de Yacast passe au crible 13 radios musicales et leurs choix de programmation. Genres dominants, part francophone/international, poids des nouveautés face aux golds, décennies privilégiées, exposition au Top 40 : l’instantané révèle des lignes nettes et parfois très contrastées. Tour d'horizon de quelques résultats...



Vous aimerez aussi
Le pôle "hits" reste fortement assumé. NRJ affiche 89% de nouveautés (récurrents : 5 %, golds : 6%), avec une programmation 2020 à 97% et une exposition Top 40 à 77%. Côté genres, le mix combine pop/rock 26 %, dance 21%, groove/RnB 10% et rap 8% ; la part francophone atteint 40% (international : 60%). Skyrock pousse son ADN rap (56%) avec 85% de nouveautés (récurrents : 4%, golds : 11%) et une dominante 2020 (91 %). Fun Radio reste la référence dance (63 %), très “neuf” (75 % de nouveautés ; récurrents : 5%, golds : 19%) et quasi intégralement 2020 (87%), pour une exposition Top 40 à 67%. Ces trois antennes assument un cycle court et très contemporain, avec un poids francophone plus élevé chez Skyrock (63%) que chez Fun (24 %) et NRJ (4%).




Les musicales resserrent leur ligne tout en gardant de la profondeur catalogue

Europe 2 équilibre pop/rock 32%, dance 22% et groove/RnB 12%, avec 48% de nouveautés (15% récurrents, 36% golds) et une base 2020 à 67% (2010 : 18 %, 2000 : 13%). La part francophone y est 28% (international : 71%). RTL2 reste très pop/rock (75%) et "catalogue récent" : 39% de nouveautés, 6% récurrents, 55% golds ; répartition décennale : 2020 48%, 2010 15%, 2000 11%, 1990 14%, <1990 12% ; francophone 35% (international : 64%). RFM se positionne adulte, pop/rock 34%, variété française 28% ; 17 % de nouveautés (4% récurrents, 80% golds) et forte profondeur : <1990 44% (1990 : 28%, 2000 : 5%, 2010 : 2%, 2020 : 21%). Ces trois stations arbitrent entre fraîcheur et réassurance par les golds, avec une place significative du répertoire francophone chez RTL2 (35%) et RFM (35%).
Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales

Douceur, golds et voix françaises en soutien

Chérie FM mêle groove/RnB 30%, pop/rock 22%, variété française 21% ; elle privilégie les golds 79% (nouveautés : 18%, récurrents : 4 %). Les décennies 2000 pèsent 46% (2020 : 25%, 2010 : 15%, 1990 : 14%), avec 34% de titres francophones (international : 65%). Nostalgie pousse au maximum son cœur de promesse : golds 95% (nouveautés : 5%) et <1990 85% (1990 : 10%, 2000 : 0%, 2010 : 0%, 2020 : 5%). Côté genres, variété française 41% et pop/rock 24% ; francophone 47% (international : 53%). Deux stratégies apaisées et très lisibles, centrées sur la familiarité.
Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales

Des marques de niche assumées

M Radio reconfirme son positionnement 100 % francophone (international : 0%) avec variété française 80% ; golds 71% (nouveautés : 22%, récurrents : 7%) et un panachage décennal étalé (2020 33%, 2010 12%, 2000 16%, 1990 14%, <1990 24%). Radio FG porte la bannière dance 86%, très 2020 (83%) et très "neuf (61% de nouveautés ; récurrents : 15%, golds : 24%) ; la langue est très internationale (83%, francophone : 7 %, instrumental : 10%), avec un taux d’exclusivités 69%.
Radio Nova cultive l’éclectisme (pop/rock 34%, groove/RnB 27%, rap 15%, dance 14%) et un haut niveau d'éditorialisation : nouveautés 40% (récurrents : 9%, golds : 51%), 2020 52% et taux d’exclusivités 73% ; la part francophone reste minoritaire (13%, international : 85%, instrumental : 3%). Trois promesses claires, complémentaires sur le marché.
Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales

Service public urbain et humour-rock : des cas à part

Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales
Mouv’ se distingue par un très fort rap 52% (groove/RnB : 31%), 64% de nouveautés (récurrents : 13%, golds : 23%) et un ancrage 2020 81%. L’équilibre francophone/international est 50/50. À l’opposé, Rire & Chansons reste une musicale "spéciale" (format humour/rock), pop/rock 82%, golds 79% (nouveautés : 11%, récurrents : 10%), décennal étalé (2020 27%, 2010 26%, 2000 26%, 1990 15%, <1990 5%) et une programmation très internationale 91% (francophone : 9%). Deux propositions singulières qui élargissent l’offre.



neuf vs. catalogue, français vs. international

Le panorama Yacast dessine des frontières nettes. Côté fraîcheur, NRJ (89%), Skyrock (85 %), Fun (75%) et FG (61%) tirent la nouveauté, quand Nostalgie (golds 95%), RFM (80%), Chérie (79%) et Rire & Chansons (79%) s’appuient sur le catalogue. Sur la langue, M Radio se singularise à 100% francophone, Skyrock est majoritairement francophone (63%), quand FG (83%) et Nova (85%) restent très internationaux.
Enfin, la spécialisation de genre reste un marqueur fort : dance chez Fun et FG, rap/urban chez Skyrock et Mouv’, variété française très présente chez M Radio et Nostalgie, pop/rock structurant chez RTL2, RFM et Europe 2. Autant de positionnements lisibles qui, mis bout à bout, composent une offre radio-musicale très segmentée à la rentrée 2025.
Rentrée 2025 : treize musicales, treize lignes éditoriales



Tags : Chérie FM, FG, Mouv', musique, Nostalgie, Nova, NRJ, programmation musicale, quotas, Radio Nova, RFM, RTL2, Skyrock, Yacast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 3 Octobre 2025 - 05:35 Les radios musicales ajustent leur programmation à la rentrée 2025  €

Mardi 30 Septembre 2025 - 13:15 Radio Contact prépare un "Contact VIP" exclusif à Beauvais

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication