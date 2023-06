Régis Verbiguié devient Directeur Général de Radioplayer France

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 7 Juin 2023 à 10:05 | modifié le Mercredi 7 Juin 2023 à 10:05

Radioplayer France annonce la nomination de son nouveau directeur général, Régis Verbiguié, qui a pris ses fonctions le 1er juin dernier. Diplômé de l’IÉSEG School of Management, Régis Verbiguié a un parcours tourné vers le numérique et les médias, avec comme fil conducteur le développement des audiences en ligne et des revenus.