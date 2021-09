Reconduction du partenariat entre Targetspot et Skyrock

Pour Alexandre Vekhoff, EVP Global Business Development de Targetspot : "Il faut saluer la très forte résilience dont Skyrock a fait preuve durant l’année écoulée. Malgré ce contexte, Targetspot a permis aux annonceurs de toucher une très large audience, jeune et engagée et ainsi faire bénéficier Skyrock de résultats commerciaux records".

Les annonceurs peuvent s'adresser à l’audience exclusive et qualifiée de Skyrock, via la programmatique et l’ensemble des places de marché, ou en direct via les équipes commerciales locales de Targetspot. Targetspot commercialise l'ensemble des contenus audio digitaux de Skyrock sur l'ensemble des territoires francophones (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada), ainsi que dans le reste du monde.