La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 18 Novembre 2025 - 16:05

Skyrock est la première radio musicale en Île-de-France


Notez


Suite à la parution des résultats de l’étude EAR National sur la vague Septembre-Octobre 2025 par Médiamétrie, Skyrock affiche des résultats solides en réunissant près de 3 millions d’auditeurs chaque jour. Celle qui est toujours la première radio en Île-de-France consolide sa position de première radio des 13-24 ans et de première radio des 13-34 ans, toutes radios confondues.


Skyrock est la première radio musicale en Île-de-France

Vous aimerez aussi
Skyrock renforce également son attractivité auprès des publics adultes en se plaçant comme la deuxième radio musicale de France sur les 25-49 ans, avec 1 533 000 auditeurs chaque jour, soit une hausse de 46 000 auditeurs sur une vague et 71 000 auditeurs sur un an. Skyrock se positionne également comme la deuxième radio privée des 13-64 ans. Enfin, elle est la première radio musicale en Île-de-France et dans les villes de plus de 20 000 habitants, de plus de 50 000 habitants et de plus de 100 000 habitants.
"Le Morning de Difool" (de 06h à 09h15) réunit chaque matin 1 317 000 auditeurs, en progression de 44 000 auditeurs sur une vague et 34 000 auditeurs en un an, et se place comme la première émission matinale de France des 13-24 ans sur sa tranche.

Le créneau "Rap & RnB Non-Stop" avec Fred rassemble 775 000 auditeurs chaque matin, soit une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 61 000 auditeurs en un an, ce qui en fait la première émission sur les 13-34 ans sur cette tranche. "Les Dédicaces" avec Mehdi  sont écoutées par 913 000 auditeurs permettant ainsi à Skyrock de se positionner comme la première radio de France des 13-49 ans. "Le 16-20" avec Mrik fédère 1 226 000 auditeurs chaque jour et est l’émission la plus écoutée des 13-34 ans sur sa tranche.
"Planète Rap" de Fred attire 188 000 auditeurs, en progression de 20 000 auditeurs en une vague et 21 000 auditeurs en un an, et se place comme la première émission musicale la plus écoutée de France sur sa tranche.
Une nouvelle fois, La Radio Libre de Difool (de 21h à minuit) est la première émission musicale sur sa tranche avec 247 000 auditeurs chaque soir, en une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 34 000 auditeurs en un an, soit la meilleure progression toutes radios confondues sur une vague.

2 828 000 auditeurs le samedi

Le weekend est un véritable succès avec les émissions animées par Vincent, Corentin, Cut Killer, Marietelle, Maxime, Tim et Wahid. Le samedi, avec 2 828 000 auditeurs, Skyrock enregistre une forte progression de 281 000 auditeurs en une vague et 448 000 auditeurs en un an. Le dimanche, Skyrock reprend la tête des stations musicales avec 2 641 000 auditeurs, soit une progression de 229 000 auditeurs sur une vague et 176 000 auditeurs en un an, et devient ainsi la première radio de France des 25-49 ans en QHM.

Tags : audience, EAR, EAR National, Médiamétrie, Skyrock



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 18 Novembre 2025 - 13:15 Radio FG franchit un nouveau cap dans l’écoute numérique €

Lundi 17 Novembre 2025 - 15:45 Le digital continue d’organiser les équilibres de l’écoute radio €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication