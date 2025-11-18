Skyrock est la première radio musicale en Île-de-France

Vous aimerez aussi
Skyrock renforce également son attractivité auprès des publics adultes en se plaçant comme la deuxième radio musicale de France sur les 25-49 ans, avec 1 533 000 auditeurs chaque jour, soit une hausse de 46 000 auditeurs sur une vague et 71 000 auditeurs sur un an. Skyrock se positionne également comme la deuxième radio privée des 13-64 ans. Enfin, elle est la première radio musicale en Île-de-France et dans les villes de plus de 20 000 habitants, de plus de 50 000 habitants et de plus de 100 000 habitants.
"Le Morning de Difool" (de 06h à 09h15) réunit chaque matin 1 317 000 auditeurs, en progression de 44 000 auditeurs sur une vague et 34 000 auditeurs en un an, et se place comme la première émission matinale de France des 13-24 ans sur sa tranche.
Le créneau "Rap & RnB Non-Stop" avec Fred rassemble 775 000 auditeurs chaque matin, soit une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 61 000 auditeurs en un an, ce qui en fait la première émission sur les 13-34 ans sur cette tranche. "Les Dédicaces" avec Mehdi sont écoutées par 913 000 auditeurs permettant ainsi à Skyrock de se positionner comme la première radio de France des 13-49 ans. "Le 16-20" avec Mrik fédère 1 226 000 auditeurs chaque jour et est l’émission la plus écoutée des 13-34 ans sur sa tranche.
"Planète Rap" de Fred attire 188 000 auditeurs, en progression de 20 000 auditeurs en une vague et 21 000 auditeurs en un an, et se place comme la première émission musicale la plus écoutée de France sur sa tranche.
Une nouvelle fois, La Radio Libre de Difool (de 21h à minuit) est la première émission musicale sur sa tranche avec 247 000 auditeurs chaque soir, en une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 34 000 auditeurs en un an, soit la meilleure progression toutes radios confondues sur une vague.
2 828 000 auditeurs le samedi
Le weekend est un véritable succès avec les émissions animées par Vincent, Corentin, Cut Killer, Marietelle, Maxime, Tim et Wahid. Le samedi, avec 2 828 000 auditeurs, Skyrock enregistre une forte progression de 281 000 auditeurs en une vague et 448 000 auditeurs en un an. Le dimanche, Skyrock reprend la tête des stations musicales avec 2 641 000 auditeurs, soit une progression de 229 000 auditeurs sur une vague et 176 000 auditeurs en un an, et devient ainsi la première radio de France des 25-49 ans en QHM.