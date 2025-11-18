Skyrock est la première radio musicale en Île-de-France

Le créneau "Rap & RnB Non-Stop" avec Fred rassemble 775 000 auditeurs chaque matin, soit une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 61 000 auditeurs en un an, ce qui en fait la première émission sur les 13-34 ans sur cette tranche. "Les Dédicaces" avec Mehdi sont écoutées par 913 000 auditeurs permettant ainsi à Skyrock de se positionner comme la première radio de France des 13-49 ans. "Le 16-20" avec Mrik fédère 1 226 000 auditeurs chaque jour et est l’émission la plus écoutée des 13-34 ans sur sa tranche.

"Planète Rap" de Fred attire 188 000 auditeurs, en progression de 20 000 auditeurs en une vague et 21 000 auditeurs en un an, et se place comme la première émission musicale la plus écoutée de France sur sa tranche.

Une nouvelle fois, La Radio Libre de Difool (de 21h à minuit) est la première émission musicale sur sa tranche avec 247 000 auditeurs chaque soir, en une hausse de 28 000 auditeurs sur une vague et 34 000 auditeurs en un an, soit la meilleure progression toutes radios confondues sur une vague.