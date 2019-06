Radios généralistes : les matinales se sont politisées en 10 ans

Et si les matinales se sont politisées, elle demeurent apparemment très masculines : "Sur la décennie étudiée, ils constituent en moyenne près de 80 % des invités, et ce quel que soit le moment de la semaine (week-end compris) ou la période de l’année (la grille d’été ne fait pas figure d’exception)" indique l' Ina . "Le milieu de la politique n’échappe pas à cette hégémonie masculine : seules quatre femmes figurent dans le Top 20 des invités entre 2007 et 2017. On trouve en tête Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a comptabilisé 153 invitations sur cette décennie, soit une moyenne de 15.3 par an" note cette étude.