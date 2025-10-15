La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 15 Octobre 2025 - 17:48

Radios associatives : l’heure de la mobilisation contre la baisse historique du FSER


Le monde des radios associatives est en alerte. Le Projet de Loi de Finances 2026 prévoit une réduction de 16 millions d’euros du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), soit –44% de son budget actuel. Une coupe sans précédent qui menace directement l’existence même de centaines de radios locales. La CNRA et le SNRL, via leur réseau commun Les Locales, appellent à une mobilisation nationale pour défendre ce pilier essentiel du paysage radiophonique français.



« C’est une attaque directe contre notre existence, contre le pluralisme radiophonique et contre la diversité culturelle et démocratique que nous faisons vivre chaque jour sur nos territoires », alertent conjointement les deux syndicats. Cette réduction massive du FSER s’inscrit dans un contexte plus large de coupes budgétaires dans le monde associatif : –59% pour l’économie sociale et solidaire, –26% pour la jeunesse et la vie associative. Autrement dit, c’est tout un écosystème de proximité, de lien social et d’engagement citoyen qui se retrouve fragilisé. Les responsables des radios locales rappellent qu’une telle mesure ne serait pas seulement une question de chiffres, mais une remise en cause du pluralisme médiatique, déjà affaibli par la concentration des groupes audiovisuels. Les radios associatives, ancrées dans les territoires, sont souvent les dernières à faire entendre des voix indépendantes.

La CNRA et le SNRL unis pour agir

Face à ce choc budgétaire, la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) et le Syndicat National des Radios Libres (SNRL) ont décidé d’unir leurs forces sous la bannière du réseau Les Locales.
Leur message est clair : "ensemble, on est plus fort". Les deux organisations appellent toutes les radios à se mobiliser immédiatement, à informer leurs auditeurs, à relayer la situation sur leurs antennes et réseaux sociaux, et à interpeller leurs élus locaux et parlementaires. L’objectif : faire reculer cette décision avant qu’elle ne compromette définitivement la survie de nombreuses structures, souvent gérées par des bénévoles et ancrées dans le tissu associatif local. "Une année de plus, notre secteur est attaqué", déplore le communiqué. Mais cette fois, affirment-ils, la riposte devra être collective et visible.

Un kit de mobilisation à disposition


Pour faciliter cette mobilisation, un kit complet est mis à disposition de toutes les radios associatives. Il comprend :
un modèle de courrier à adresser aux élus et parlementaires,
des éléments de communication prêts à l’emploi pour antennes et réseaux sociaux,
ainsi que des spots audio à diffuser pour sensibiliser les auditeurs.
 
Ce kit est téléchargeable dès maintenant ICI :
 
Les deux organisations précisent que d’autres éléments viendront compléter ce dossier dans les jours à venir. L’enjeu est de taille : maintenir la visibilité de la mobilisation, faire pression sur les décideurs et rappeler le rôle indispensable des radios locales dans la diversité médiatique et démocratique française. L’appel à la solidarité est clair : il faut se rassembler, informer, agir et résister. Les radios associatives ont déjà prouvé par le passé leur capacité à se faire entendre. "Ensemble, nous pouvons à nouveau faire reculer ce projet injuste et préserver le FSER", rappellent les représentants du réseau Les Locales.
 

Philippe Chapot
