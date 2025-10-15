Radios associatives : l’heure de la mobilisation contre la baisse historique du FSER

Pour faciliter cette mobilisation, un kit complet est mis à disposition de toutes les radios associatives. Il comprend :

• un modèle de courrier à adresser aux élus et parlementaires,

• des éléments de communication prêts à l’emploi pour antennes et réseaux sociaux,

• ainsi que des spots audio à diffuser pour sensibiliser les auditeurs.

Ce kit est téléchargeable dès maintenant ICI

Les deux organisations précisent que d’autres éléments viendront compléter ce dossier dans les jours à venir. L’enjeu est de taille : maintenir la visibilité de la mobilisation, faire pression sur les décideurs et rappeler le rôle indispensable des radios locales dans la diversité médiatique et démocratique française. L’appel à la solidarité est clair : il faut se rassembler, informer, agir et résister. Les radios associatives ont déjà prouvé par le passé leur capacité à se faire entendre. "Ensemble, nous pouvons à nouveau faire reculer ce projet injuste et préserver le FSER", rappellent les représentants du réseau Les Locales.