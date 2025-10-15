Radios associatives : l’heure de la mobilisation contre la baisse historique du FSER

« C’est une attaque directe contre notre existence, contre le pluralisme radiophonique et contre la diversité culturelle et démocratique que nous faisons vivre chaque jour sur nos territoires », alertent conjointement les deux syndicats. Cette réduction massive du FSER s’inscrit dans un contexte plus large de coupes budgétaires dans le monde associatif : –59% pour l’économie sociale et solidaire, –26% pour la jeunesse et la vie associative. Autrement dit, c’est tout un écosystème de proximité, de lien social et d’engagement citoyen qui se retrouve fragilisé. Les responsables des radios locales rappellent qu’une telle mesure ne serait pas seulement une question de chiffres, mais une remise en cause du pluralisme médiatique, déjà affaibli par la concentration des groupes audiovisuels. Les radios associatives, ancrées dans les territoires, sont souvent les dernières à faire entendre des voix indépendantes.
La CNRA et le SNRL unis pour agir
Vous aimerez aussi
-
Radios associatives : un “cataclysme budgétaire” annoncé par le PLF 2026
-
Le SNRL annonce renoncer à son partenariat avec StreetPress
-
La CNRA retire son partenariat avec StreetPress et réaffirme la neutralité des radios associatives
-
Les radios associatives se réunissent à Paris pour les États généraux
-
La FRANF rejoint la mobilisation nationale "Ça ne tient plus !"
Face à ce choc budgétaire, la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) et le Syndicat National des Radios Libres (SNRL) ont décidé d’unir leurs forces sous la bannière du réseau Les Locales.
Leur message est clair : "ensemble, on est plus fort". Les deux organisations appellent toutes les radios à se mobiliser immédiatement, à informer leurs auditeurs, à relayer la situation sur leurs antennes et réseaux sociaux, et à interpeller leurs élus locaux et parlementaires. L’objectif : faire reculer cette décision avant qu’elle ne compromette définitivement la survie de nombreuses structures, souvent gérées par des bénévoles et ancrées dans le tissu associatif local. "Une année de plus, notre secteur est attaqué", déplore le communiqué. Mais cette fois, affirment-ils, la riposte devra être collective et visible.
Un kit de mobilisation à disposition
Pour faciliter cette mobilisation, un kit complet est mis à disposition de toutes les radios associatives. Il comprend :
• un modèle de courrier à adresser aux élus et parlementaires,
• des éléments de communication prêts à l’emploi pour antennes et réseaux sociaux,
• ainsi que des spots audio à diffuser pour sensibiliser les auditeurs.
Ce kit est téléchargeable dès maintenant ICI :
Les deux organisations précisent que d’autres éléments viendront compléter ce dossier dans les jours à venir. L’enjeu est de taille : maintenir la visibilité de la mobilisation, faire pression sur les décideurs et rappeler le rôle indispensable des radios locales dans la diversité médiatique et démocratique française. L’appel à la solidarité est clair : il faut se rassembler, informer, agir et résister. Les radios associatives ont déjà prouvé par le passé leur capacité à se faire entendre. "Ensemble, nous pouvons à nouveau faire reculer ce projet injuste et préserver le FSER", rappellent les représentants du réseau Les Locales.