Radioplayer continue son déploiement en Europe

De nouveaux partenariats avec des constructeurs automobiles sont sur le point d'être annoncés. Et enfin, de nouveaux pays partenaires rejoindront le projet en 2023 (le 16e pays Radioplayer sera révélé prochainement). L'Espagne et le Canada, pays actuellement membres de Radioplayer, viennent également de confirmer leur engagement envers l'alliance en renouvelant leur accord de partenariat. "Radioplayer existe pour répondre aux besoins stratégiques du secteur de la radio, c'est donc toujours une nouvelle fantastique lorsqu'un autre groupe d’éditeurs de radio internationaux décide d'unir ses forces aux nôtres, et de lutter ensemble pour garantir l'avenir de la radio dans le tableau de bord des voitures, le foyer des auditeurs et sur leur mobile. Nous sommes très fiers que le secteur radiophonique grec ait fait confiance à Radioplayer" a déclaré Michael Hill, fondateur et directeur de Radioplayer.