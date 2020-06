Radioplayer Worldwide et le groupe Audi/VW reconduisent leur partenariat

Radioplayer Worldwide suit au plus près les différentes évolutions technologiques, particulièrement dans le secteur automobile. La radio hybride est certainement "LA" grande priorité, mais la plateforme poursuit également une feuille de route pour fournir des visuels destinés aux écrans embarqués toujours plus grands, du contenu à la demande comme des podcasts et une expérience radio personnalisée pour conducteurs et passagers. "Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat de développement et de métadonnées avec le groupe Audi/Volkswagen. Notre collaboration a considérablement augmenté la couverture des stations désormais accessibles par la radio hybride en Europe, et ce nouvel accord étendra cette couverture davantage. Audi a déjà produit certaines des meilleures interfaces radio embarquées au monde pour le groupe VW, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour maintenir la radio comme élément central du tableau de bord" a souligné Michael Hill, directeur général de Radioplayer Worldwide.