Radioline lance la radio Hybride sur Android Automotive OS avec Panasonic

L'application de radio Hybride Radioline s'intègre dans cet environnement pour offrir une expérience d'écoute fluide entre les réseaux de diffusion FM / DAB + / HD Radio / IP et les podcasts du monde entier. Ainsi, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une grande variété de programmes : ils peuvent accéder aux radios internationales et locales, via de nombreux catalogues de sélections et un moteur de recherche disponible dans l'application. Ils peuvent aussi et facilement trouver leurs stations , émissions ou podcasts préférés enregistrés dans leur liste de favoris, d'une simple touche. Enfin, le contenu est enrichi de grilles de programmes et de métadonnées affichées, offrant une multitude d'informations comme le nom de l'émission, le présentateur, la piste, l'album, la pochette...