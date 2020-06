"Radioïde" : un projet de radio associative sur le DAB métropolitain

"Cette nouvelle organisation donnera les clés de la radio à des citoyens, venant de tout horizon, faisant la part belle à la production documentaire, au partage de la connaissance scientifique, au débat d’idées, à l’imaginaire de la création sonore" précise le réseau associatif. Regroupant plusieurs secteurs de la société civile et espaces citoyens, Radioïde permettra de "réaffirmer l’essentialité du hertzien en tant qu’espace public et médiatique de l’expression démocratique, d'imaginer un service public complémentaire à l’existant aux mains de la société civile, d'offrir aux citoyens une diversité d’acteurs médiatiques parmi lesquels un acteur associatif ou encore de contribuer à la modification des rapports de forces territoriaux en démultipliant les sources et thématiques issues du territoire, du local, du national et de l’Europe" annonce Campus France. Par ailleurs, le réseau veut également que Radioïde puisse "renverser la hiérarchisation classique d’une entreprise médiatique, offrir une tribune permanente aux voix citoyennes et expérimenter nombre d’idées en matière d’économie de la production radiophonique, du droit d’auteurs, de la divulgation des savoirs, des rapports sociaux, de la démocratie,de l’environnement...".