Radiodays Europe débarquent à Vienne

C’est la huitième édition pour les Radiodays Europe qui s’installent cette année du 18 au 20 mars à Vienne. Après Paris et Amsterdam, c’est donc la capitale autrichienne qui accueillera l’événement où sont attendus 1600 personnes qui ont acquis des pass payants.Nous avons posé trois questions à Anders Held, l’organisateur des Radiodays Europe.Il y aura beaucoup de choses sur l'avenir et les défis pour la radio et l'audio. Ben Hammersley, l'inventeur du mot "podcast" sera notamment présent. Beaucoup de choses sur le podcasting, les opportunités commerciales pour les radios, le développement de contenus passionnants et les nouveaux formats, les innovations intelligentes dans la radio, les nouvelles recherches et les présentateurs radio primés aux Etats-Unis et du Royaume-Uni. Au total, il y aura plus de 120 intervenants dans 60 sessions.