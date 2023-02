RadioWeek : la maison de Radio-Canada récompensée

Début 2020, CBC/Radio-Canada sa été parmi les premiers diffuseurs au monde à être équipé en technologie IP (Internet Protocol) de la production à la diffusion, sur l’ensemble de ses plateformes, une tendance de l’industrie.

Moderne, lumineux, multifonctions et chaleureux, cet édifice répond d’ailleurs aux standards parmi les plus élevés en matière d’environnement et de développement durable, soit l’équivalent de la certification LEED Argent. Ainsi, la nouvelle MRC est aménagée de façon à réduire les îlots de chaleur, avec de la végétation sur les toits, des matériaux réflectifs et un stationnement souterrain en plus d’un système de récupération de la chaleur pour améliorer l’efficacité énergétique de l’édifice...