RadioTour à Nice : une 3e étape "very nice"

Le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille (antenne régionale du CSA) a dans son ressort six départements métropolitains (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse) et deux départements insulaires : Haute-Corse et Corse-du-Sud. Dans son rapport d’activité de 2019, dont La Lettre Pro a obtenu copie, le CTA de Marseille fait état de 145 opérateurs pour 653 fréquences, FM et DAB+ confondus (on se souvient d’ailleurs que, dès 2014, Nice faisait partie des villes pilotes de la radio numérique terrestre en France, avec Paris et Lyon). Si l’on dénombre 153 fréquences sur l’île de beauté, le département des Alpes-Maritimes arrive juste derrière avec 122 fréquences contre 97 pour les Bouches-du-Rhône.