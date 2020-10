RadioTour à Nice : Pierre Potin (Mosaïque FM) : "Notre but est de montrer le potentiel qui est là"

LLPR - Mosaïque FM intervient notamment dans les établissements scolaires et comme un lien social dans les quartiers, de quelles manières ?

PP - Au début, la radio scolaire ne concernait que les établissements de la Zone d'Éducation Prioritaire (2 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, un collège, une SEGPA), les associations intervenant dans les quartiers en difficulté sociale étaient de la partie. En fonction des projets et de la disponibilité des enseignants, les émissions étaient enregistrées au studio quand c'était possible, sinon dans les écoles ou dans les quartiers (nous fréquentions assidument les deux maisons de quartier). Aujourd'hui, ce sont tous les établissements de notre zone de diffusion qui peuvent profiter du média et, particulièrement, les deux lycées. Le désengagement de l'État, la politique locale en même temps que l'implantation grandissante de l'Islam radical ont rendu notre mission dans les quartiers de plus en plus difficile. Nous disposions de "personnes ressources" qui se sont trouvées en difficulté par rapport à leur communauté. Malgré cela, nous avons réalisé une série d'émissions mettant en avant la réussite de jeunes de ces quartiers. Notre but est de montrer le potentiel qui est là et qui ne demande qu'à être reconnu et d'éviter la facilité.