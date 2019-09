RadioTour à Marseille : le programme heure par heure

Jusqu'au 3 décembre 2019, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend la route et fait étape aux quatre coins de France grâce au RadioTour2019. Six dates et six villes pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. Parmi les temps forts, Médiamétrie dévoilera en exclusivité une étude concernant l'audience dans le Sud-Est de la France. Plusieurs conférences rythmeront la journée : les matinales filmées de France Bleu, les radios associatives en PACA ou encore les 5 commandements de l'info trafic.Vous pouvez télécharger votre badge ICI pour accéder gratuitement à cette journée préparée par les Éditions HF.