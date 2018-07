RadioKing lance le widget "Dédicaces Audio"

Voilà une façon supplémentaire de rester à l'écoute de vos auditeurs, même sans standard téléphonique. Le widget "Dédicaces Audio" vous permet de collecter les messages vocaux de vos auditeurs depuis un smartphone, une tablette et même un ordinateur. Et grâce à la puissance du Manager Radio, tout ce que vos auditeurs enregistrent se retrouve automatiquement dans la rubrique Dédicace de votre médiathèque. Cette fonction vous permet également de demander à vos auditeurs de pousser la chansonnette, de raconter une histoire drôle afin que vous puissiez choisir le meilleur et lui attribuer un cadeau ou encore de l'utiliser dans le cadre, par exemple, d'une petite annonce ou d'un message lié à la circulation routière.