RadioKing : la nouvelle version de StudioKing est là !

​Vous diffusez en 128 Kbps, mais vous voulez enregistrer votre émission en HD ? Pas de soucis, StudioKing est capable d’enregistrer votre émission en 320 Kbps, l’idéal pour un bon podcast, non? Avec cette nouvelle mise à jour de StudioKing, vous ne raterez plus une seule de vos interventions ! Pour les adeptes du plein écran, nous avons intégré une horloge en haut à droite pour garder l’œil sur l’heure et respecter le programme fixé. Radio King a aussi amélioré la stabilité et la réactivité de StudioKing. Vous pouvez retrouver les détails des améliorations et des correctifs dans le changelog dédié. La mise à jour de StudioKing est automatique. Il vous suffit simplement de lancer la version de StudioKing qui se trouve actuellement sur votre ordinateur. Quelques secondes après le lancement du logiciel un Pop-up vous proposera d’installer la mise à jour.