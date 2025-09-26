RadioKing et La Skol s’associent pour démocratiser la création de webradios

Ce nouveau parcours est désormais accessible à l’ensemble des élèves de La Skol, qui pourront progresser étape par étape pour acquérir les fondamentaux techniques, éditoriaux et stratégiques nécessaires au lancement et au développement de leur propre radio en ligne. Au-delà du contenu pédagogique, le partenariat s’accompagne d’avantages concrets. Les clients de RadioKing bénéficient de tarifs préférentiels sur les formations proposées par La Skol (hors CPF).

De leur côté, les élèves de La Skol profitent de conditions avantageuses pour souscrire aux services de RadioKing, qu’il s’agisse du Manager Radio, de l’App Mobile, du Site Radio ou des Skills. Avec cette alliance, RadioKing et La Skol veulent réaffirmer leur volonté commune de promouvoir l’innovation et l’accessibilité dans l’univers de la radio digitale.