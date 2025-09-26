RadioKing et La Skol s’associent pour démocratiser la création de webradios

Vous aimerez aussi
Ce nouveau parcours est désormais accessible à l’ensemble des élèves de La Skol, qui pourront progresser étape par étape pour acquérir les fondamentaux techniques, éditoriaux et stratégiques nécessaires au lancement et au développement de leur propre radio en ligne. Au-delà du contenu pédagogique, le partenariat s’accompagne d’avantages concrets. Les clients de RadioKing bénéficient de tarifs préférentiels sur les formations proposées par La Skol (hors CPF).
De leur côté, les élèves de La Skol profitent de conditions avantageuses pour souscrire aux services de RadioKing, qu’il s’agisse du Manager Radio, de l’App Mobile, du Site Radio ou des Skills. Avec cette alliance, RadioKing et La Skol veulent réaffirmer leur volonté commune de promouvoir l’innovation et l’accessibilité dans l’univers de la radio digitale.
RadioKing et La Skol conjuguent leurs expertises
"Chez RadioKing, nous croyons que la radio est un formidable outil d’expression et de fédération. Ce partenariat avec La Skol permet de combiner notre expertise technique à leur savoir-faire pédagogique pour accompagner une nouvelle génération de créateurs" a déclaré Charles, COO de RadioKing.
Pour sa part, Sylvain Delfau, Directeur de La Skol, a expliqué : "Ce module marque une nouvelle étape dans notre mission : former des passionnés capables de s’emparer des outils de demain. Grâce à RadioKing, nos stagiaires peuvent concrétiser leur projet de webradio avec un accompagnement à la fois pédagogique et technique".
