RadioKing dévoile une nouvelle version de son Manager Radio

Pour ses 5 ans, le produit phare de RadioKing s’offre une refonte complète. Le Manager Radio reçoit une mise à jour de son interface qui améliore l’expérience utilisateur, offre de nouvelles fonctionnalités et facilite la programmation.

La plus grande transformation, qui devrait ravir ses utilisateurs, concerne l’une des fonctionnalités les plus essentielles de cet outil : la Médiathèque. Elle laisse place à une nouvelle Médiathèque intelligente capable d’éditer les points d'enchaînement d’un titre avec plus de précision, d’analyser les BPMs d’un titre automatiquement et de réaliser des listes de lectures de qualité en quelques clics grâce à une multitude de filtres dynamiques : Durée, Année, encodage, BPM, etc.