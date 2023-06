RadioGPT : Daniel Anstandig attendu au SwissRadioDay

Avec son inédite technologie et son extraordinaire décryptage des contenus oraux, RadioGPT de Futuri Media révolutionne littéralement le secteur. Daniel Anstandig, un des experts leaders en matière de médias et de technologie, expliquera comment RadioGPT chamboule le paysage radiophonique et les expériences audio lors de la prochaine édition du SwissRadioDay , le 31 août. L'événement clé du secteur radiophonique suisse, réunira experts, pionniers et visionnaires du monde entier."Avec la venue de Daniel Anstandig, SwissRadioDay promet cette année encore une session hors du commun. Réservez-vous sans faute le 31 août pour vous laisser inspirer par les idées visionnaires de Daniel Anstandig" indique l'organisateur.