Radio Star prépare son "Sunset Tour"

À partir de ce vendredi, Radio Star va à la rencontre de ses auditeurs avec plein de surprises, des cadeaux et un concours photos du plus beau sunset pour gagner un voyage all inclusive. Le "Sunset Tour" passera d'abord par Toulon (3 juin), par Sanary-sur-Mer (10 juin) et par deux fois par Marseille (17 juin et 24 juin). Le "Sunset Tour" se finira en beauté dans les studios et sur le rooftop de Radio Star, le 1er juillet.

L'opération est engagée avec deux partenaires : OK Corral et Top of Travel.