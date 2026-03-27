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Vendredi 27 Mars 2026 - 08:10

Radio Public Santé déploie une diffusion en 9 langues


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Radio Public Santé annonce le lancement de sa diffusion en 9 langues sous l’identité Public Health Radio. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie d’internationalisation visant à élargir l’audience sur les supports numériques. L’offre audio s’accompagne d’un site multilingue et d’une distribution sur l’ensemble des environnements digitaux.



Ce déploiement multilingue s’inscrit dans une stratégie visant à rendre les contenus accessibles à un public plus large à l’échelle internationale. La station met en avant une réponse à une demande croissante d’informations accessibles et pédagogiques dans le domaine de la santé. L’offre est disponible 24h/7j sur l’ensemble des supports audio numériques, ce qui permet une distribution continue et globale dans un environnement digital.
Avec une diffusion en 9 langues, Radio Public Santé se positionne parmi les médias thématiques proposant une offre multilingue étendue. Les contenus sont adaptés à chaque public, avec une réécriture et une contextualisation selon les langues et les audiences visées. Cette approche vise à dépasser les barrières linguistiques et culturelles dans la diffusion de contenus audio liés à la santé.


Un écosystème numérique multilingue

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En parallèle de la diffusion radio, le site internet est désormais accessible en 9 langues. Les plateformes publichealthradio.net et publicsante.com proposent des milliers de contenus adaptés aux différents publics. Cette extension du dispositif numérique accompagne la stratégie globale d’internationalisation du groupe Public Santé, qui développe également Replay News en 24 langues.
Les 9 radios internationales de Public Health Radio sont commercialisées par Lagardère Publicité News et sont disponibles sur l’ensemble des supports audio numériques. La marque cible un auditoire majoritairement féminin, urbain et CSP+. Le groupe Public Santé est régulièrement classé en tête des groupes radios les plus écoutés de France selon l’ACPM.

Un acteur historique du paysage radio

Le groupe Public Santé a été créé en 2006 à l’initiative d’Anthony Bourdain, ancien animateur et journaliste de NRJ, Chérie FM, Nostalgie, RFM et MFM, de Patrick Casties, ancien collaborateur chez RMC, de Gérard Bardy, ancien directeur général du Généraliste et directeur du MEDEC, ainsi que de Jean-Marc Véran, ancien directeur artistique de la SCP RTL. Cette structure porte aujourd’hui le développement de Public Health Radio dans un environnement audio digital en expansion.

Tags : Anthony Bourdain, Radio Public Santé, streaming



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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