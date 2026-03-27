Radio Public Santé déploie une diffusion en 9 langues

Ce déploiement multilingue s’inscrit dans une stratégie visant à rendre les contenus accessibles à un public plus large à l’échelle internationale. La station met en avant une réponse à une demande croissante d’informations accessibles et pédagogiques dans le domaine de la santé. L’offre est disponible 24h/7j sur l’ensemble des supports audio numériques, ce qui permet une distribution continue et globale dans un environnement digital.

Avec une diffusion en 9 langues, Radio Public Santé se positionne parmi les médias thématiques proposant une offre multilingue étendue. Les contenus sont adaptés à chaque public, avec une réécriture et une contextualisation selon les langues et les audiences visées. Cette approche vise à dépasser les barrières linguistiques et culturelles dans la diffusion de contenus audio liés à la santé.

