Radio Public Santé déploie une diffusion en 9 langues

Ce déploiement multilingue s’inscrit dans une stratégie visant à rendre les contenus accessibles à un public plus large à l’échelle internationale. La station met en avant une réponse à une demande croissante d’informations accessibles et pédagogiques dans le domaine de la santé. L’offre est disponible 24h/7j sur l’ensemble des supports audio numériques, ce qui permet une distribution continue et globale dans un environnement digital.
Avec une diffusion en 9 langues, Radio Public Santé se positionne parmi les médias thématiques proposant une offre multilingue étendue. Les contenus sont adaptés à chaque public, avec une réécriture et une contextualisation selon les langues et les audiences visées. Cette approche vise à dépasser les barrières linguistiques et culturelles dans la diffusion de contenus audio liés à la santé.
Un écosystème numérique multilingue
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Les 9 radios internationales de Public Health Radio sont commercialisées par Lagardère Publicité News et sont disponibles sur l’ensemble des supports audio numériques. La marque cible un auditoire majoritairement féminin, urbain et CSP+. Le groupe Public Santé est régulièrement classé en tête des groupes radios les plus écoutés de France selon l’ACPM.