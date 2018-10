Radio Oxygène crée son infrastructure DAB+ à Nice

Pour l'exploitation du site, la société DIGRIS a été sélectionnée : "Nous avons fait appel à Yoann Queret et l'équipe de DIGRIS car ils avaient déjà une grande expérience en matière d'installation et d'exploitation de sites de diffusion DAB+ en Suisse. C'était rassurant pour nous, ils nous ont permis de bien choisir les équipements, de les configurer, et se sont mis en relation avec PHF COM pour l'installation, leurs conseils ont été plus que précieux. Nous avons investis dans le matériel, et leur équipe de onze personnes peut assurer des opérations de maintenance et de supervision à distance 24h/24. Finalement, la prestation qu'ils proposent est presque la même qu'un diffuseur, sauf que nous investissons, ce qui réduit considérablement les coûts. Nous n'aurions pas la possibilité d'avoir une équipe pour exploiter notre infrastructure, c'est donc un deal gagnant-gagnant !".