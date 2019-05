Radio Orient étend sa zone de diffusion

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Radio Orient se satisfait également de sa présélection par la CSA sur 13 nouvelles zones de couverture. En effet, le CSA a donc présélectionné Radio Orient (dans le cadre de l’appel lancé en DAB+ le 18 juillet 2018) sur des zones importantes et significative pour l’avenir de l’entreprise. Dans les prochains mois, la radio pourra ainsi desservir des secteurs comme Bordeaux, Arcachon et Toulouse ainsi que Bayonne, Pau, Dijon, Annecy, Annemasse, Grenoble, Saint-Etienne, Toulon, Poitiers et Tours. Pour certains de ces secteurs, elle proposera une double diffusion (FM et DAB+).