Radio Nova s'installe à Clermont-Ferrand

Ce jeudi 6 et ce vendredi 7 février, de 9h à 13h, Armel Hemme plongera les auditeurs dans les moments chauds du festival. "La Grasse Matinale" recevra, entre autres, Damien Bonnard (nommé au César dans la catégorie "meilleur acteur" pour son rôle dans Les Misérables). Et chaque jour, à 10h30, Sophie Marchand, donnera rendez-vous pour son point de vue personnel et quotidien. Ce jeudi, de 18h à 19h, l'émission "Bam Bam" (Bureau des affaires musicales) se mettra au tempo du festival. Sophie Marchand et Jean Morel accueilleront dans less studios parisiens Julia Lanoé aka Rebeka Warrior (du groupe Sexy Sushi), membre du jury. Enfin, tous les jours, Nova sélectionnera un court métrage parmi les 161 en compétition - à visionner gratuitement et dans son intégralité sur le site nova.fr.