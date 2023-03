Radio Nova, partenaire des Rencontres de la BD

Cette saison, Radio Nova décroche une seconde fréquence en Corse, après Corte 106.9, et débarquera d'ici quelques mois à Bastia sur le 102.7. Et, afin de faire rayonner un peu plus encore l'île de beauté sur ses ondes, la station émettra ce week-end depuis la 30e édition des Rencontres de la Bande Dessinée et de l'Illustration à Bastia.

Au programme : quatre "Nova y Va à écouter", ce samedi 1er et ce dimanche 2 avril, à 17h et 18h pour faire vivre à ses auditeurs le festival de l'intérieur. Enfin, plusieurs dj de Radio Nova ne seront pas très loin des platines durant la fête de clôture du festival.