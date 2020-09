Radio Nova fête son "retour à l'anormal"

Cette saison encore, la musique est au cœur des programmes de Radio Nova. Chaque mois, ce sont plus de 1 500 titres différents qui vont rythmer l’antenne dont 50% de découvertes et de nouveautés. "Toute la journée, la musique prend du sens, racontée et remise en contexte par les animateurs qui accompagnent l’auditeur de 6h à 22h" précise la station.

Par ailleurs, la nouvelle grille accorde une place plus importante à la culture qui sera dans présente chaque émission en semaine comme le week-end. À travers de nouvelles émissions, de nouveaux formats, chroniques et interviews, Radio Nova veut proposer "un panorama pluridisciplinaire de l’actualité culturelle et observe comment elle inspire et traduit notre société en pleine mutation".