Radio Nova et Dyson s'engagent pour la qualité de l'air

Avec le concours de spécialistes, la rédaction de Nova a développé un programme éditorial alliant radio, digital et social media. Depuis avril jusqu’en juillet, des chroniques et des fictions audios sont diffusées à la radio pour informer sur un ton léger et aider les auditeurs à adopter les bons réflexes face à la pollution de l’air. Une émission spéciale "Tech Paf" avec Marie Misset sur le futur de l’air en ville a été créée pour l’opération. Pour aller chercher une cible complémentaire et engager les communautés, des vidéos-interviews d’experts et de journalistes sont partagées sur les réseaux sociaux.L’intégralité des contenus produits est disponible sur un site dédié, accessible ICI , aux couleurs de Dyson.