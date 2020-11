Radio Notre Dame organise son Radio Don

Initiative du diocèse de Paris, Radio Notre Dame est une radio associative dont la mission est d'informer, de divertir, et d' accompagner en prière, par la méditation, l'enseignement et la formation.

Tout au long de ces journées, la programmation sera adaptée, pour faire vivre des moments forts et dévoiler les coulisses de la radio. Les journalistes avec les invités et les auditeurs témoigneront de leur attachement à cette radio, dans la bonne humeur. "Dans ce monde qui peut inquiéter, Radio Notre Dame apporte son éclairage singulier, porteur de joie et d' espérance. Tout cela est possible grâce à la générosité de ses donateurs..." rappelle Radio Notre Dame